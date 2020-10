Bendtner: “Ho speso tanti soldi per alcool, macchine e gioco d’azzardo. Guardare indietro mi ha sconvolto“

“Ho speso molti soldi per alcool, ragazze e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato”, dice un famoso aforisma attribuito a George Best. Un po’ quello che ha riferito Nicklas Bendtner al Guardian. L’ex attaccante della Juventus ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese, parlando del suo stile di vita:

“Sono troppo ubriaco per sedermi a un tavolo – è il ricordo di una serata del 2011 -, ma la roulette è una questione diversa. Rosso, nero, rosso, nero. Quanto può essere difficile? Dopo 90 minuti ho perso 400.000 sterline. Soldi che non avevo, perché il mio conto in banca era scoperto. Barcollo nei bagni, poi trovo un cassiere e prendo altre 50.000 sterline in fiches. Quando sei al verde pensi: «Devo smettere»”.

All’alba, Nicklas aveva ridotto le sue perdite a 20.000 sterline. “È stato il campanello d’allarme, anche se non sono mai stato attaccato ai soldi”.

“C’è sicuramente qualche rimpianto per non aver preso la carriera in modo diverso. Guardare indietro mi ha sconvolto, perché ci sono stati alcuni momenti molto dolorosi e di cui è difficile parlare”.

