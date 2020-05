La rivelazione di Bendtner: “Ho perso oltre 6 milioni giocando a poker. Una notte…”

View this post on Instagram

Kære alle. Det blev kun til fire måneder i FCK. Det var ikke lang tid, men jeg har været glad – i de bedste øjeblikke også lykkelig – for at få oplevelsen med og vende tilbage til mit “andet hjem” i Parken. FCK var det første hold, jeg heppede på, og det vil jeg blive ved med at gøre. Jeg vil komme til at savne fansene, og jeg vil komme til at savne gutterne i omklædningsrummet. Jeg er nok en smule skuffet. Måske burde det være blevet til meget mere, måske var det lige tilpas. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved bare, at jeg vil tænke mig godt og grundigt om, inden jeg melder noget drastisk ud om min fremtid. Ligemeget hvad har den meget at byde på. Varme hilsner fra Nicklas