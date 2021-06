Bendtner annuncia il ritiro: “Questa volta è davvero finita. Sto studiando come allenatore”

Nicklas Bendtner dice addio al calcio. L’attaccante danese, che ha vestito tra le altre le maglie di Arsenal, Juventus e Wolfsburg, ha annunciato la fine della sua carriera da giocatore in un’intervista a Discovery+: “Mi manca giocare, ma sono anche consapevole che c’è una fine. È davvero finita adesso. Troverò qualcos’altro che mi porti quello che il calcio mi ha dato in tutti questi anni. Per questo sto studiando come allenatore. Spero di ottenere di più rispetto a quello che ho guadagnato come giocatore”. Il 33enne, 81 presenze in Nazionale, era svincolato da agosto 2020, quando aveva lasciato il Copenaghen.

Foto: Instagram personale