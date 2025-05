Benatia: “Vogliamo tenere Rabiot al Marsiglia, faremo di tutto”

18/05/2025 | 17:22:23

Il ds del Marsiglia Benatia ha parlato a BEIN Sports della volontà di tenere Rabiot alla corte di De Zerbi: “Prima di parlare di acquisti, una delle mie priorità è trattenere Adrien Rabiot. Umanamente, non solo come giocatore, ma soprattutto come uomo spogliatoio, è straordinario. È un top player e faremo di tutto per cercare di tenerlo”.

Foto: Instagram Benatia