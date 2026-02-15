Benatia si dimette: “Lascio per il bene dell’OM, la società viene prima degli uomini”

15/02/2026 | 14:05:13

Dopo la fine del rapporto con Roberto De Zerbi, anche Medhi Benatia preannuncia tramite il profilo social la sua intenzione di lasciare l’incarico di direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia. “Conoscete la mia franchezza e trasparenza. Viste le tensioni che circondano la dirigenza, ho affettivamente presentato le mie dimissioni perché secondo me la società viene sempre prima degli uomini e non voglio che la mia presenza diventi un peso per l’organizzazione. Me ne vado con il rammarico di non essere riuscito a calmare il clima attorno al gruppo. Sento una crescente insoddisfazione, una disconnessione di cui mi pento profondamente. L’obiettivo di qualificarci per la Champions è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per la Coppa di Francia”.

Foto: X Marsiglia