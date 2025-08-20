Benatia: “Rabiot via, decisione presa. Il telefono squilla di continuo e troveremo una soluzione”

20/08/2025 | 19:45:25

Il ds del Marsiglia Medhi Benatia ha palato a RMC Sport della situazione Rabiot: “Abbiamo preso la decisione. Quindi oggi, penso che… anche l’avvocato, che abbiamo ascoltato un po’ martedì, ha detto chiaramente che oggi si considerano nella lista dei trasferimenti. Quindi non ci sono preoccupazioni. Troveremo un accordo o no, ma in ogni caso oggi non è mai stata prevista la possibilità di fare marcia indietro. L’unica cosa che posso dire è che sono due giocatori di alto livello, uno un po’ più giovane e uno già molto, molto affermato. E da martedì, quando è successo tutto questo, il telefono non ha smesso di squillare. Credo anche il suo, anche il nostro, quindi non credo che avremo difficoltà a trovare, in ogni caso, un club di alto livello che sarà molto felice di accogliere Adrien e un buon club che sarà anche felice di accogliere Jonathan Rowe e magari dargli più spazio, o almeno più minuti di gioco, e farlo crescere. Sapendo che è anche, per me, una grande promessa del calcio”.

FOTO: Instagram Marsiglia