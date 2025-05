Benatia: “Rabiot? E’ il nostro giocatore più importante. Faremo di tutto per trattenerlo”

19/05/2025 | 22:30:21

Mehdi Benatia, ds del Marsiglia, ha parlato a RMC Sport, soffermandosi anche su Adrien Rabiot, centrocampista francese, ex Juventus

Queste le sue parole:“Posso soprattutto confermarvi che abbiamo voglia di continuare con l’allenatore, questo è sicuro. Ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto crescere i giocatori, penso a giocatori come Balerdi, Murillo, Luis Henrique. Confermo che dobbiamo incontrarci, parlarne, come succede in tutti i club a fine stagione”.

Foto: Instagram Benatia