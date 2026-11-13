TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Benatia: “Longoria mi ha mentito sulle finanze del Marsiglia. De Zerbi aspettava un attaccante, invece dovevamo vendere”

13/11/2026 | 19:28:46

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Mehdi Benatia ha svelato un curioso retroscena riguardo il periodo in cui De Zerbi era allenatore del Marsiglia, nel corso di una intervista concessa a Canal+: “L’allenatore (Roberto De Zerbi, ndr) pensava che a gennaio avremmo avuto 30 milioni di euro per acquistare un grande giocatore in attacco. Invece che acquistare la verità è che dovevamo incassare 35 milioni. Longoria mi ha mentito sulle finanze del Marsiglia. Lo dico in televisione, mi ha mentito”.
Foto: Instagram Benatia