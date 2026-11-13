Benatia: “Longoria mi ha mentito sulle finanze del Marsiglia. De Zerbi aspettava un attaccante, invece dovevamo vendere”

13/11/2026 | 19:28:46

Mehdi Benatia ha svelato un curioso retroscena riguardo il periodo in cui De Zerbi era allenatore del Marsiglia, nel corso di una intervista concessa a Canal+: “L’allenatore (Roberto De Zerbi, ndr) pensava che a gennaio avremmo avuto 30 milioni di euro per acquistare un grande giocatore in attacco. Invece che acquistare la verità è che dovevamo incassare 35 milioni. Longoria mi ha mentito sulle finanze del Marsiglia. Lo dico in televisione, mi ha mentito”.

Foto: Instagram Benatia