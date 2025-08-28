Benatia lancia il Marsiglia: “Non vinceremo la Champions, ma vogliamo restarci. Ho brutti ricordi di Madrid”

28/08/2025 | 20:21:33

Il ds del Marsiglia Mehdi Benatia ha parlato a Sky Sport dopo i sorteggi di Champions: “Ci siamo, vogliamo restarci, è la cosa più importante. Quando giochi partite come queste, contro Newcastle, Liverpool, Real Madrid, Bruges. È chiaro, il Real Madrid non ho bei ricordi da lì… Ci saranno delle sfide difficili, ma avrai voglia di vincere e fare delle belle prestazioni. Sappiamo che non la vinceremo, non mancheremo di umiltà, ma abbiamo una squadra che è in grado, è un grande onore, sappiamo che sarà difficile”.

Foto: Instagram Benatia