Benatia contro l’ambiente di Marsiglia: “Mai visto tifosi seminare discordia quando le cose vanno bene”

Intervistato da Le Provence il direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia Medhi Benatia, ha parlato del difficile ambiente in casa OM: “Non ho mai visto un ambiente in cui, quando le cose non vanno bene in campo, persone interne al club cercano di seminare discordia. Non ho mai visto niente del genere. La gente pensa che sia normale, io la chiamo mediocrità”, ha tuonato l’ex difensore di Udinese, Roma e Juventus in riferimento alle possibili talpe che ci sarebbero fuori dallo spogliatoio”.

Benatia ha poi aggiunto, riferendosi all’episodio scatenante dellarivolta di inizio aprile dopo il ko a Reims: “De Zerbi era arrabbiato e deluso perché dà molto al suo gruppo, è un allenatore emotivo”.

Foto: Instagram Benatia