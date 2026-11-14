Benatia attacca: “Longaria mi ha mentito, questo è sicuro”

14/11/2026 | 10:01:51

Medhi Benatia torna a parlare del suo passato all’Olympique Marsiglia e punta il dito contro Pablo Longoria. L’ex direttore sportivo del club francese, oggi opinionista di Canal+, è intervenuto nel nuovo programma “Menu Latour”, condotto da Bertrand Latour, raccontando alcuni retroscena legati alla situazione economica della società durante il mercato invernale del 2026. Al centro della vicenda c’è il budget a disposizione per rinforzare la squadra allenata all’epoca da Roberto De Zerbi. Secondo il racconto di Benatia, il tecnico italiano era convinto di poter contare su 30 milioni di euro per acquistare un attaccante di alto livello. La realtà, però, era ben diversa: il Marsiglia aveva bisogno di incassare 35 milioni. “Il mister pensava che a gennaio avremmo avuto 30 milioni di euro per fare mercato, per prendere un grande giocatore in attacco. Quando gli ho detto: ‘Mister, non hai capito, dobbiamo fare 35 milioni di euro!’, mi ha risposto: ‘Cosa? Ma non è quello che mi avevano detto!’. E io: ‘Nemmeno a me!'”. Benatia ha poi chiamato direttamente in causa Longoria, accusandolo di non avergli raccontato la verità sulle disponibilità economiche del club. Alla domanda di Bertrand Latour se l’ex presidente gli avesse mentito, la risposta è stata netta: “A me ha mentito, questo è certo. Lo dico in televisione, mi ha mentito. Certo che mi ha mentito!”. L’ex dirigente ha quindi ricostruito uno dei momenti più delicati della sua esperienza a Marsiglia, facendo emergere le divergenze interne sulla gestione del mercato e sulle reali possibilità di investimento della società. Parole pesanti che riaccendono lo scontro a distanza con Longoria, oggi lontano dall’OM.

Foto: instagram Benatia