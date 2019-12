Benassi trascina la Fiorentina: 2-0 al Cittadella, viola agli ottavi di Coppa Italia

Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, la Fiorentina rialza la testa. La squadra di Montella batte 2-0 il Cittadella e vola agli ottavi di Coppa Italia, dove sfiderà l’Atalanta di Gasperini. Al “Franchi” decide un super Marco Benassi: il centrocampista classe 1994 prima sblocca il match al 21′ del primo tempo e poi chiude i giochi al 53′ realizzando la sua personale doppietta, nonostante i viola fossero rimasti in dieci uomini per oltre un’ora dopo l’espulsione di Venuti.

https://twitter.com/acffiorentina/status/1201984544922054657

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina