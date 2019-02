Benassi: “Vogliamo dedicare la Coppa Italia ad Astori. Inter? Solo voci, il mio futuro…”

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Tuttosport in vista della partita contro l’Inter, sua ex squadra: “Un ritorno in nerazzurro? Voci, solo voci. Ovviamente fanno piacere ma ora non ci penso minimamente. Il mio futuro è la Fiorentina:ho un contratto fino al 2022, sono tranquillo e soprattutto concentrato su questa stagione. Come detto più volte questo è il gruppo migliore in cui finora sono stato, giovane, animato dalla voglia di far bene. Un gruppo di qualità e anche di spessore visto quanto ci è successo. Nerazzurri distratti dal caso Icardi? Temo di no, basta vedere gli ultimi risultati ottenuti pur mancando l’argentino. Ora l’Inter ha più tenacia e più situazioni di gioco. Icardi è un attaccante pericoloso ma con o senza di lui i nerazzurri restano una squadra forte. Sarà durissima. Astori? Quando sono arrivato in viola il primo che incontrai fu proprio Astori e mi bastò per capire che lui era sempre il primo ad arrivare, che c’era sempre. Era davvero il punto di riferimento. Lui è presente anche adesso e siamo tutti impegnati a mettere in pratica i suoi suggerimenti. Penso sia orgoglioso di noi. Ma non ci basta: il sogno è vincere e dedicargli la Coppa Italia. Con l’Atalanta sarà un duello equilibrato, è un brutto avversario ma ci crediamo. L’anno scorso abbiamo ottenuto due pareggi, in questa stagione l’abbiamo già battuta”.

Foto: Twitter personale Benassi