Benassi: “Quando lo vedi da vicino questo virus fa davvero paura. Sul taglio stipendi…”

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni: “Ripartire in estate? Noi calciatori non avremmo problemi. Siamo professionisti e ci atteniamo alle decisioni. Però giocare ogni 3-4 giorni a 40 gradi sarebbe un qualcosa di totalmente diverso e comunque è necessario che la sicurezza sia garantita al 102%. Quando lo vedi da vicino questo virus fa davvero paura, noi purtroppo lo abbiamo vissuto in prima persona sulla pelle dei nostri compagni e dello staff. In questo momento si fa fatica ad immaginare una ripresa. Taglio stipendi? Noi calciatori ci siamo messi a disposizione, adesso aspettiamo la decisione della società. Questa situazione di emergenza ci ha fatto capire quali sono le priorità della vita. A volte, sbagliando, ci arrabbiamo per delle cavolate, non vale la pena perdere tempo per delle cose inutili”.

Foto: Twitter personale Benassi