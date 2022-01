Benassi dalla Fiorentina all’Empoli in prestito secco: c’è la conferma della Lega

Ve ne avevamo parlato ieri, ora c’è anche la conferma della Lega. Marco Benassi lascia la Fiorentina e va all’Empoli. Operazione in prestito secco, il centrocampista ha ceduto alla corte di Andreazzoli che lo aveva chiesto per la seconda parte della stagione. Ma la Fiorentina non è andata oltre il prestito secco. Foto: sito Fiorentina