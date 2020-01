Benassi: “Con Iachini ci siamo capiti subito, voglio rinnovare e chiudere la mia carriera a Firenze”

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha parlato anche del suo futuro in maglia viola in un’intervista rilasciata a La Nazione. Il giocatore, in scadenza nel 2022, ha ammesso: “Sono pronto a prolungare, ho superato le mie difficoltà anche grazie all’aiuto dei tifosi viola. Firenze è la mia seconda casa e sono pronto a chiudere qui la mia carriera. Con Iachini ci siamo capiti subito“.

Foto: Twitter Benassi