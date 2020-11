Benali: “Vicini alla gente crotonese, sapranno rialzarsi. La Lazio è fortissima, noi non siamo riusciti a segnare”

Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, ha commentato così la sconfitta contro la Lazio a Sky:

“Prima di tutto, vorrei dire che siamo vicini a tutta la gente crotonese in questo momento difficile.

Conoscendo la città, sapranno rialzarsi e ripartire più forti. Poi la partita non è stata semplice, che volete farci: la Lazio è fortissima, penso che la prestazione non sia mancata ma non siamo riusciti a buttarla dentro.

Calendario? Bisogna affrontarle tutte, penso che finora non abbiamo fatto brutte figure. Dobbiamo cercare di migliorare, di impegnarci come abbiamo sempre fatto. E poi cerchiamo di muovere la classifica, i punti ci tornano utili”.