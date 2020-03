Ben Yedder e il retroscena di mercato: “A gennaio sono stato vicino al Barça. Ma poi…”

Wissam Ben Yedder, attaccante del Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Onze Mondial svelando un retroscena di mercato. Queste le sue parole: “A gennaio sono stato vicino al Barcellona, ma poi non si è fatto nulla, evidentemente non era destino. Questo significa che sto lavorando bene, ma voglio rimanere concentrato solo sul Monaco. Quando è arrivata la chiamata del Barça, sono rimasto tranquillo, l’ho vissuta come un premio a quanto stavo facendo”.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia