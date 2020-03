Ben Yedder confessa: “A gennaio il Barcellona mi ha cercato, significa che sto facendo bene”

Wissam Ben Yedder, attaccante ex Siviglia attualmente in forza al Monaco, ha confessato di essere stato cercato dal Barcellona nelle ultime sessioni di mercato: “L’estate scorsa hanno preso informazioni su di me diverse volte. Quest’inverno l’affare poteva andare in porto ma alla fine non è andata così. Il loro interesse dimostra che sto facendo un buon lavoro. Sono rimasto professionale e concentrato sulle mie prestazioni al Monaco”.