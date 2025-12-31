Ben Yedder al Casablanca: fumata bianca in arrivo

31/12/2025 | 14:05:09

Ben Yedder avrebbe già trovato la sua futura squadra. Come riportato da Footmercato l’attaccante è pronto a trasferirsi al Wydad Athletic Club (WAC) Casablanca. Il Wydad Athletic Club è attualmente in testa alla classifica del campionato di Botola con 6 vittorie e 2 pareggi dopo 8 giornate e potrebbe quindi dare presto il benvenuto al nazionale francese. L’attaccante ha vestito la maglia del Monaco dal 2019 al 2024, segnando 98 reti in 164 presenze.

