Ben David al Trapani: un’altra nostra esclusiva va in porto

Lo scorso 17 gennaio, vi avevamo anticipato a sorpresa con un tweet l’operazione chiusa dal Trapani per Ben David, con il terzino israeliano ormai ex Maccabi Haifa già sbarcato in Italia per iniziare la sua avventura siciliana. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: “Perfezionato l’ingaggio, con la formula del prestito, del difensore Shay Ben David. Classe 1997, nato a Tel Aviv, Ben David è già a Trapani da qualche settimana, proveniente dal Maccabi Haifa, squadra della massima divisione del campionato di calcio israeliano”.

Foto: Twitter ufficiale Trapani