Ben Arfa verso la Ligue 2, contatti col Le Havre. Il presidente Volpe: “Non è impossibile”

Hatem Ben Arfa è tuttora svincolato. Il fantasista franco-tunisino, nonostante l’ottimo rendimento con il Rennes durante la scorsa stagione, non ha ancora trova una squadra. L’ex Psg è stato cercato anche da alcune formazioni italiane, Samp in prima fila, ma il suo futuro potrebbe essere paradossalmente in Ligue 2. L’ambizioso Le Havre ha avviato i contatti e sta tentando in tutti i modi di piazzare il gran colpo. A confermare la trattativa è direttamente il presidente Vincent Volpe ai microfoni di MaLigue2.fr: “Ben Arfa è un ragazzo affascinante, aperto, onesto, trasparente e gentile. Abbiamo pensato a lui e abbiamo preso contatti. Non è impossibile che decida di giocare con noi”. Dopo Jeremy Menez, accasatosi al Paris FC, il campionato di B francese potrebbe accogliere un altro calciatore di altissimo livello.

Foto: france3regions