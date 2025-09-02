Beltran: “Valencia club storico, sono qui per vincere. La Fiorentina aveva altre aspettative”

02/09/2025 | 19:25:12

Inizia l’avventura al Valencia per Beltran, le prime parole dell’attaccante ex Fiorentina: “Il Valencia è un club con molta storia argentina. Spero di seguire le orme di grandi connazionali che hanno giocato qui come Kempes, Claudio López o Aimar. Sono molto esigente con me stesso, voglio sempre dare il massimo. Sono qui per rappresentare al meglio il club e per vincere. La Fiorentina aveva altre aspettative, ma io sono felice di questa opportunità. L’allenatore mi ha spiegato la sua idea di gioco, come gestisce il gruppo e quali sono gli obiettivi. Andiamo avanti partita dopo partita, perché tutte sono difficili. Speriamo di dare una gioia ai tifosi”.

Foto: Instagram Beltran