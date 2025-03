Beltran: “Partiti un po’ addormentati, poi grande reazione. Ma nel secondo tempo siamo rientrati male”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Panathinaikos: “Siamo partiti un po’ addormentati, poi abbiamo avuto una grande reazione, giocando molto bene e poi quello che succede spesso: nel secondo tempo siamo entrati ancora addormentati. Dobbiamo approcciare più forte nella ripresa e quello ha pesato troppo sulla partita. Non so dire da cosa dipenda ma dobbiamo capire che è una competizione europea, troppo importante per noi, dobbiamo giocare tutte le gare come se fosse l’ultima. Posso contagiare i miei compagni in questo senso è quello che posso fare io. Non è facile ribaltare questo risultato, è un peccato. Avere un compagno più vicino, penso che siamo più compatti per palleggiare ed è un ottimo sistema. Vogliamo fortemente il passaggio del turno”.

Foto: Instagram Beltran