Beltran: “La sconfitta con l’Olympiacos fa ancora male. Ci prendiamo le nostre responsabilità”

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, è tornato sulla sconfitta nella finale della Conference League, analizzando il suo stato d’animo sui social.

Queste le sue parole: “Fa ancora molto male. Avevamo molte speranze e voglia di portare la coppa a Firenze. Voglio ringraziare i tifosi che erano presenti in Grecia e in tutta Firenze che ci hanno sostenuto e per essere stati al nostro fianco durante tutta la stagione.

Mi fa male perché era il desiderio di tutta una città e per me era un sogno da realizzare portare quella coppa in Italia. Non resta che alzare la testa, prendersi le nostre responsabilità e continuare a lavorare per rendere la Fiorentina ogni giorno più grande”.

Foto: Instagram Beltran