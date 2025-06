Beltran: “Il mio sogno è vincere un trofeo a Firenze e giocare in Nazionale”

12/06/2025 | 11:25:27

Lucas Beltran attaccante della Fiorentina, ha parlato del suo approdo a Firenze e dei suoi obiettivi futuri. Queste le sue parole nella sua intervista a Fox Deporte: “I viola contattarono il mio agente, in particolare lo fece Burdisso che manifestò il suo interesse dicendo che la società mi vedeva molto bene. Così la Fiorentina mi dette l’opportunità di venire in Europa. La mia prima partita la giocammo a Genova, dove vincemmo 4-1. Io entrai per cinque minuti”.

Quando segnò il primo gol?

“A dicembre, in Conference League, al Franchi. Fu bellissimo, non lo dimenticherò mai”.

Qual è il suo sogno? “Giocare per la Nazionale argentina. Fui anche convocato, ma di fatto non sono mai sceso in campo. Poi voglio vincere un trofeo a Firenze”.

Foto: Instagram Beltran