Beltran: “Il mio idolo è Batistuta. Un giorno voglio tornare al River Plate”

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha parlato a ESPN, dove si è soffermato su diversi temi.

Queste le sue parole: “Firenze è pazza di Batistuta. Ogni volta che viene in città, lo stadio lo accoglie con cori e applausi. Ogni argentino che arriva a Firenze si sente sempre nominare Batistuta. Grazie a lui e ad altri grandi giocatori che sono passati di qui, abbiamo un affetto speciale da parte dei tifosi. Quando sono arrivato, i magazzinieri mi dicevano che la maglia numero 9 ‘pesa tanto’. Indossarla è un onore, ma una volta in campo non ci penso più”.

Sulle sfide in Conference League e il Chelsea:

“Il Chelsea è sicuramente una delle favorite per vincere la Conference League, ma noi faremo di tutto per andare avanti. Dalla nostra parte del tabellone c’è anche il Betis, una squadra molto forte. Prima dobbiamo concentrarci sul passaggio alle semifinali, poi vedremo come andrà. Affrontare Enzo Fernandez con il Chelsea sarebbe emozionante, una delle big a livello mondiale”.

L’esperienza in Nazionale e il sogno di giocare con Messi: “Allenarmi con giocatori di quella caratura è stata un’esperienza incredibile, soprattutto con Messi. È un sogno che ogni bambino ha, guardarlo in TV e sognare di giocare insieme a lui. Ho cercato di osservare e imparare da lui e dagli altri, che sono i migliori al mondo”.

Paragone con Julian Alvarez: “Per come gioco, mi rivedo molto in Julian Alvarez. Abbiamo trascorso molto tempo insieme nella Reserva del River Plate, e ci ha portato a fare movimenti simili in campo. Forse io sono più un attaccante d’area, ma alla Fiorentina gioco spesso fuori dall’area. In questo momento, Julian è uno dei migliori giocatori al mondo, lo sta dimostrando con l’Atletico e la Nazionale”.

Un possibile ritorno al River Plate: “Tornare al River Plate è un pensiero che ho in testa, ma non so quando accadrà. Ora ho tanti obiettivi qui in Europa e voglio restare a lungo. Non posso decidere io quando sarà il momento giusto, ma il River è molto più grande di qualsiasi altra squadra. Quando sarà il momento, tornerò”.

