Il retroscena: Beltran, la differenza tra verità e fantasia

13/08/2025 | 17:16:12

Lucas Beltran è come Hans Nicolussi Caviglia. Quest’ultimo è stato accostato alla Fiorentina, ma senza alcun tipo di margine e soprattutto il Venezia – che spera di tenerlo – chiede 10 milioni per farlo partire. I viola non sono interessati a Nicolussi Caviglia, potrebbero fare qualcosa in attacco a prescindere da Beltran. Ma lo specialista argentino non è incedibile, servono le condizioni giuste, almeno quei 15 milioni che il Flamengo aveva offerto (anche di più) senza trovare la sponda favorevole del diretto interessato. Se dovesse emergere qualcosa di interessante in Europa, lo scenario verrebbe preso in considerazione. Lo Zenit, accostato a Beltran negli ultimi giorni, fin qui non ha contattato la Fiorentina, neanche una richiesta di informazioni.

Foto: Instagram Beltran