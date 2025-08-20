I convocati della Fiorentina: non c’è Beltran

20/08/2025 | 14:55:44

In vista della prossima gara che vedrà la Fiorentina impegnata nell’esordio europeo contro il Polissya, il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati. Assente Lucas Beltran, protagonista del mercato in uscita della viola. L’attaccante argentino da qualche giorno, come già raccontato, è al centro delle attenzioni del CSKA e dovrà dare una risposta definitiva nelle prossime ore.

Di seguito le convocazioni: 1) BRASCHI Riccardo, 2) COMUZZO Pietro, 3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 4) DE GEA QUINTANA David, 5) DZEKO Edin, 6) FAGIOLI Nicolò, 7) FAZZINI Jacopo, 8) FORTINI Niccolò, 9) GOSENS Robin Everardus, 10) GUDMUNDSSON Albert, 11) KEAN Moise Bioty, 12) KOŠPO Eman, 13) KOUADIO Eddy Nda Konan, 14) LEZZERINI Luca (P), 15) MANDRAGORA Rolando, 16) MARÍ VILLAR Pablo, 17) MARTINELLI Tommaso (P), 18) NDOUR Cher, 19) PARISI Fabiano, 20) PONGRAČIĆ Marin, 21) RANIERI Luca, 22) RICHARDSON Michael Amir Junior, 23) SABIRI Abdelhamid, 24) SOHM Simon Salomon Junior, 25) VITI Mattia.

Foto: Instagram Beltran