Beltran: “Al Valencia mi sento di nuovo me stesso, mi piacerebbe restare”

28/03/2026 | 15:27:04

L’attaccante della Fiorentina in prestito al Valencia, Lucas Beltran, ha concesso un’intervista a AS. Queste le sue parole:

“Quando ho capito che avrei fatto il calciatore? Quando il River Plate investe su di te, significa qualcosa. E il River Plate ha investito su di me quando ero molto giovane. Quindi, quando sono arrivato a Buenos Aires a 14 o 15 anni, sapevo che ero lì per diventare un calciatore. Non sapevo se ci sarei riuscito al River Plate o altrove. Ma era un’opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire. La mia decisione di passare al Valencia? È stato uno scatto perfetto, dell’ultimo minuto. Qui mi sono sentito di nuovo me stesso. Volevo ritrovare la mia essenza, la mia intensità, e sento che in Spagna riesco a sfruttare al meglio i miei punti di forza. Il campionato italiano era molto limitante per me; gli approcci sono molto diversi e questo mi rendeva difficile essere me stesso. Qui mi sento meglio con la palla, con più spazio per attaccare, per avanzare, per pressare, per superare i difensori… Come dicevo, mi sento di nuovo me stesso. Se è abbastanza per voler rimanere al Valencia? Mancano nove partite e vedremo. Lo scenario più probabile è che io torni alla Fiorentina, perché non c’è nessuna clausola nel mio contratto di prestito. Non posso fare altro che dare il massimo in queste nove partite e poi, beh, non lo so, deciderà la società. Se dipendesse da me… mi piacerebbe restare”.

Foto: X Valencia