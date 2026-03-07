Belotti: “Tra un mese tornerò in campo per dare una mano al Cagliari”

07/03/2026 | 18:15:22

Andrea Belotti ha parlato a DAZN dopo la sconfitta del Cagliari contro il Como: “Sto bene, sta procedendo nel migliore dei modi: manca poco per il mio ritorno, spero di rendervi felici in campo. Torno in questo campionato? Si, sicuro. Dovrebbe mancare un mese al rientro, se tutto va bene tornerò e darò una mano per le ultime partite. Como? Quando avevo firmato per loro mi aveva convinto il progetto: sono riusciti a realizzarlo, sono una società seria che sa quello che vuole. È composta da giocatori e staff di alto livello, quello che stanno facendo è frutto di un percorso destinato a crescere”.

foto x cagliari