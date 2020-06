Belotti torna al gol e trascina il Torino, adesso serve costanza

Era dal 12 gennaio che il Torino non conquistava la vittoria in Serie A. Contro l’Udinese, nella serata di ieri, è bastato il gol di Andrea Belotti per tornare a sorridere. I tre punti conquistati sono davvero importanti per i granata, che balzano a quota 31 punti in classifica. Il “gallo” non segnava dal 5 di gennaio.

Sono bastati sedici minuti all’attaccante per trafiggere Musso, con un tiro molto violento da distanza ravvicinata sul suo palo, per il gol che varrà il definitivo 1-0. Rivincita importante anche dopo il rigore fallito contro il Parma.

La rete è anche la numero dieci in questo campionato per l’attaccante granata e della Nazionale italiana, che sicuramente vorrà scalare anche questa personale classifica che lo vede decisamente in basso rispetto alle aspettative della vigilia del campionato. Solo tredicesimo in un elenco comandato da Immobile, a quota 27.

Belotti ed il Torino hanno suonato la carica, anche a loro adesso servirà trovare la continuità.

Foto: Twitter ufficiale Torino