Belotti: “Sto bene, trattativa accaduta velocemente. Al Cagliari c’è un grande potenziale”

02/09/2025 | 18:28:24

Andrea Belotti ha parlato al momento del suo arrivo a Cagliari ai giornalisti presenti dopo la trattativa che vi abbiamo raccontato: “È accaduto tutto molto velocemente, se è andata bene vuol dire che c’era la volontà da entrambe le parti. La stagione? Sensazioni positive, ho già visto la squadra, c’è un grande potenziale. Dal mondiale per club in poi non mi sono mai fermato. So di stare bene. E non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi”.

FOTO: Sito Cagliari