Belotti: “Siamo una famiglia, dedichiamo la vittoria a Mancini”

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di RaiSport al termine della gara vinta per 2-0 sulla Polonia:

“Bonucci non ha voluto lasciare il gruppo perchè penso che siamo una famiglia. E’ come quando un pare abbraccia il proprio figlio. Quando ci si ritrova è così. E’ difficile descrivere quello che si è creato.

Una dedica per la vittoria? Sicuramente la dedichiamo al mister e a tutti gli italiani, visto il momento che stiamo passando. Il mister è sempre stato in contatto con noi e ci tenevamo a far bene perchè sapevamo quanto fosse dispiaciuto”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro