Belotti risponde a De Ligt: un bel Toro guadagna un punto contro una Juve spenta

Pari e patta allo Stadium, con Juve e Torino che si spartiscono la posta in palio. 1-1 il finale, con Belotti che ha risposto al 62′ al gol di De Ligt.

I bianconeri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, ma nella ripresa si sono mostrati troppo spenti. L’uscita dal campo per infortunio di Dybala ha tolto certezze, con il Torino che pian piano ha iniziato a spingere. E così, dopo una bella giocata di Brekalo, ci ha pensato il gallo Belotti a siglare la rete del pari.

Al 66′ la chance per Mandragora di raddoppiare, ma il suo mancino deviato da Cuadrado è finito a lato. Troppo remissiva la Juve, con Allegri che al 74′ ha tolto Vlahovic per Kean. Il risultato, però, non è cambiato. Sorride Belotti, tornato al gol dopo l’ultima realizzazione messa a segno a fine ottobre con la Samp.

FOTO: Twitter Torino