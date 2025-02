Belotti riparte dal Benfica: siamo in chiusura

Andrea Belotti ripartirà dal Benfica, confermando l’anticipazione di A Bola dei giorni scorsi. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con il Como per un prestito fino a giugno con il club portoghese che si caricherà l’ingaggio del Gallo. Una nuova opportunità per Belotti che non ha avuto troppa visibilità nella prima parte della stagione alla corte di Fabregas.

FOTO: Twitter Como