Belotti (rigore) e Locatelli lanciano l’Italia: Azzurri vincenti 2-0 in Bulgaria

L‘Italia ottiene la prima storica vittoria in casa della Bulgaria (4 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti). Nel secondo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2022, gli Azzurri di Mancini, pur non brillando, vincono 2-0. A segno Belotti su rigore al 44′ e Locatelli all’82’, al suo primo gol in maglia Azzurra.

Italia che si porta 6 punti nel girone di qualificazione ai Mondiali.

Dopo un brutto primo tempo, giocato sotto ritmo e con poche occasioni, l’episodio che cambia la gara arriva al 44′: fallo di Dimov su Belotti, e rigore per l’Italia che lo stesso Belotti realizzava.

Nella ripresa, proteste dei bulgari per un rigore dopo pochi minuti, poi para Donnarumma su un tiro ravvicinato dei padroni di casa. Al 64′ anche l’Italia chiede un altro rigore. L’arbitro è quasi sul punto di fischiare ma poi lascia correre.

L’Italia nel finale legittima il vantaggio. Sal 72′ palo di Belotti. Bella palla in profondità di Verratti, pallonetto di Belotti a superare Iliev che però trova soltanto il palo.

All’83’ arriva il raddoppio dell’Italia. Bella manovra degli Azzurri, poi Insigne scarica per l’inserimento di Locatelli, bravo a segnare con un pregevole destro a giro. Come detto, primo gol in Nazionale per il centrocampista del Sassuolo. Nel finale ci sarebbe anche la chance per Immobile per il 3-0 ma l’attaccante della Lazio calcia addosso a Iliev.

Finisce quindi 2-0 per l’Italia che continua a vincere e Mancini avvicina Lippi nella striscia consecutiva di risultati positivi.

Foto: Twitter personale