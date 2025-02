Belotti può lasciare la Serie A: c’è l’interesse del Benfica

Belotti potrebbe lasciare la Serie A. Sull’attaccante del Como, infatti, sembrerebbe esserci il Benfica. A riportarlo in prima pagina è stato A Bola che sottolinea come i due club starebbero già trattando per trovare una soluzione che vada bene ad entrambi in merito all’attaccante italiano. L’affare sembrerebbe fattibile anche perché i costi per il Gallo non sarebbero elevatissimi, se non per l’ingaggio. Inoltre l’ipotetico arrivo dell’ex bomber del Torino sembrerebbe non esser collegato a quello di Arthur Cabral che, però, avrebbe diverse piste aperte. Per il brasiliano, infatti, ci sarebbe l’interesse del West Ham, ma attenzione anche ai campionato turchi e brasiliani che, chiudendo la propria finestra di mercato dopo lunedì, potrebbero farsi avanti.

FOTO: Twitter Como