Belotti: “Non c’è rivalità con Immobile, siamo grandi amici. La forza dell’Italia è il gruppo”

L’attaccante dell’Italia, Andrea Belotti, ha parlato così al sito della UEFA: “Immobile? Siamo molto amici, ci conoscevamo prima di venire in nazionale perché abbiamo giocato insieme a Torino. Quando è arrivata la prima convocazione è stato il ragazzo che mi è stato più vicino. Per me è stato un grande aiuto.

E’ una competizione sana perché anche se giochiamo nello steso ruolo, non c’è una rivalità. Anzi, ognuno cerca di dare consigli all’altro perché è giusto che sia così. Non vince il singolo, ma vince tutto il gruppo e la forza di questa Italia è il gruppo. Anche chi non gioca sa che può essere utile a un compagno. Tante volte parlo con Ciro perché da fuori dal campo magari vedo determinate cose e cerco di dargli dei consigli”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro