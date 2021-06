Belotti: “Mi sento un titolare. Con Immobile ho un rapporto stupendo”

Insieme al CT Roberto Mancini, ha parlato in casa Italia in conferenza stampa l’attaccante Andrea Belotti, che domani contro il Galles potrebbe partire titolare.

Queste le sue parole: “Immobile? Sono contento per lui quando fa gol e quando aiuta la squadra a vincere. Rappresentiamo una nazione, se fa gol lui è per il bene di tutti. Chiunque il mister scelga di mettere in campo, siamo tutti in un’ottima direzione, verso un solo obiettivo. Il mio rapporto con Ciro è ottimo, se segna lui, tutto di guadagnato se l’Italia vince”.

Se si sente titolare: “Dico di sì: il mister ci ha sempre alternati. Ripeto: siamo in 26, l’Italia vuole arrivare in fondo e c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Mancini è preparato e fa le scelte migliori in base alla partita, sta a noi farci trovare pronti”.

Sul secondo posto “No, non sarebbe umiliante: andare a Londra o Amsterdam, non sarebbe umiliante, anzi. E’ un passaggio in avanti: poi più vai avanti, più incontri squadre forti ma può succedere sempre. Devi essere sempre pronto a ogni partita, a qualsiasi avversario”.

Sull’esordio dal 1′ all’Europeo “Ci spero. Sogno di giocare, per ora non sappiamo niente, dipenderà dalle scelte del mister. Posso dire che è emozionante come lo è stato nella prima partita, anche se non ho giocato da titolare. Era la gara di debutto, in casa: rivedere i tifosi allo stadio è stata un’emozione grandissima. Se avrò la fortuna di giocare titolare, sarà tanto di guadagnato. Partecipare a una competizione importante come l’Europeo, farlo da titolare, sarebbe una grandissima emozione”.

