Belotti: “Mi ricorderò questa partita. Sono felice, sento la fiducia di tutti”

19/09/2025 | 23:23:19

Il Cagliari ha vinto a Lecce con una doppietta del Gallo Belotti.

L’attaccante ha così parlato a Dazn: “Sono molto contento. Credo che tutta la squadra abbia fatto una grande prestazione. Non era facile ma abbiamo fatto bene e ci sentivamo fiduciosi anche dentro il campo. Mi ricorderò sicuramente questa gara”.

Si è rivisto il vecchio Belotti?

“Sono contento. Ora che sento la fiducia di tutti i miei compagni e del mister mi sento più libero di esprimermi. Sono contento di aver fatto bene anche se devo migliorare perché a 31 anni si può ancora migliorare”

La classifica si guarda?

“No è presto. Dobbiamo guardare partita dopo partita pensando al nostro obiettivo”.

Foto: X Cagliari