Belotti: “La porta sembrava stregata, tanta frustrazione all’intervallo. Questa Fiorentina è una grande squadra”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti della Fiorentina, Andrea Belotti, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio: “Sicuramente ci serve tantissimo questa vittoria. Una vittoria fa sempre bene, ancora di più per ciò che abbiamo dimostrato nei 90 minuti. Nel primo tempo sembrava che la loro porta fosse stregata, però abbiamo continuato e queste sono le vittorie più belle. A fine primo tempo c’era tanta frustrazione: tre pali e qualche salvataggio. Ma negli spogliatoi ci siamo detti che stavamo facendo bene e che questa sfortuna sarebbe andata via. E alla fine abbiamo vinto”.

Infine: “Dove può arrivare questa Fiorentina? Penso che questa sia una grande squadra. Il nostro obiettivo deve essere quello di pensare partita dopo partita per arrivare sempre alla vittoria, poi a fine stagione tireremo le somme”.

Foto: instagram fiorentina