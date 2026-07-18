Belotti e Oulai, lo stesso errore di comunicazione

18/07/2026 | 14:15:59

Ci rendiamo conto di vivere in un mondo particolare dove le regole vengono spesso (se non sempre) calpestate. Ma negli ultimi giorni abbiamo assistito a un paio di situazioni che vanno oltre i limiti. Partiamo da Andrea Belotti: una storia così delicata, ovvero la rinuncia al rinnovo del contratto dopo aver approfondito le visite, il Cagliari ritiene di doverla affidare a una sola fonte attraverso le parole del direttore sportivo Accardi. Sarebbe stato doveroso emettere un comunicato ufficiale, nessuno si offenda ma parliamo dell’abc. Non vogliamo insegnare il mestiere a chicchessia, ci mancherebbe, ma se esistesse il minimo sindacale del rispetto si sarebbe afferrato un concetto. Questo concetto: dinanzi a certe notizie (delicate) esiste una platea, non uno scompartimento. Ma siamo abituati perché, esattamente la scorsa primavera, parlammo di un rapporto con Angelozzi a fine corsa dopo il campionato, smentirono con forza. E il resto lo conosciamo. La comunicazione dovrebbe essere capace e neutrale su certe notizie così delicate. Oppure non intervenire come nel caso della Fiorentina e Oulai. Scrissero al mondo, erano i primi giorni di luglio, che Oulai non sarebbe stato un colpo, negando il semplice interesse e la minima possibilità di organizzare una trattativa. Avrebbero potuto stare in silenzio, sarebbe stato meglio. Perché in ogni caso il colpo sarà celebrato, un grande colpo e ci mancherebbe, ma la gestione comunicativa no. Con l’indimenticabile Rocco Commisso certe cose non sarebbero accadute: un giorno venne fuori la notizia di Daniele De Rossi favorito per diventare l’allenatore della Fiorentina, il numero uno la smentì con talmente tanta forza che magari i contatti c’erano stati ma da quel momento in poi fine delle trasmissioni. Altri tempi.

foto x cagliari