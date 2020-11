Belotti e Berardi portano l’Italia alla Final Four di Nations League

L’Italia supera la Bosnia a Sarajevo e conquista le Final Four di Nations League, in programma proprio nella penisola nel mese di ottobre del 2021.

Gli Azzurri sono partiti forte fin dall’inizio ed hanno confermato quanto di buono fatto nelle due gare dei giorni scorsi, contro l’Estonia e la Polonia. Su un assist perfetto di Lorenzo Insigne è l’attaccante del Torino Andrea Belotti a sbloccare la gara, con un tocco preciso e imprendibile per l’estremo difensore bosniaco Piric.

Insigne ancora protagonista, gran controllo in ripartenza e destro a giro che si ferma sul palo esterno a portiere battuto, si va all’intervallo sullo 0-1, punteggio che sta stretto agli ospiti.

Continuano a susseguirsi le occasioni nella ripresa e il gol arriva, al 68′ Domenico Berardi mette l’ipoteca sulla gara con un tiro al volo sulla bella palla offerta da Locatelli.

Finisce 0-2 e l’Italia chiude il Girone 1 della Lega A al primo posto con 12 punti, segue l’Olanda con 11, Polonia terza a 7 e fanalino di coda la Bosnia a quota 2.

Foto: Twitter Vivo Azzurro