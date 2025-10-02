Belotti dopo l’intervento: “Il primo mattoncino è stato messo. Ci vediamo presto in campo”

02/10/2025 | 11:10:33

Andrea Belotti è stato operato ieri al ginocchio, dopo la rottura del crociato. L’attaccante del Cagliari ha postato sui social una foto che lo ritrae sorridente dopo l’operazione: “L’operazione è andata bene. Il primo mattoncino è stato messo ed adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire. In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato fondamentale per me sentire il vostro affetto; ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, ringrazio il Cagliari Calcio e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nella quali ho giocato per avermi dedicato un augurio.

A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, ad ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato tutta la forza per risollevarmi e per andare avanti.

Ci rivediamo in campo, con affetto, Andrea.

Foto: sito Cagliari