Bellingham tra Real Madrid e Liverpool

Jude Bellingham è uno dei nomi pregiati in sede di calciomercato. Il centrocampista inglese del Borussia Dortmund è pronto a spiccare il volo verso lidi più prestigiosi, i maggiori top club sono pronti ad acquistarlo già nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il diciannovenne, classe 2003, è conteso da Real Madrid e Liverpool. In Spagna, AS, riferisce che il giovane calciatore è diventato un obiettivo primario per i blancos che avrebbero già allacciato i rapporti con l’entourage e la famiglia. Un emissario del Real Madrid si sarebbe recato in Germania per chiarire ogni dubbio prima dell’eventuale trasferimento. Tuttavia, è forte e da non sottovalutare la concorrenza dei Reds che sono pronti a sfidare il Real Madrid a colpi di milioni di euro. In scadenza il 30 giugno 2025, Bellingham viaggia verso l’addio ai gialloneri.

Foto: Instagram Bellingham