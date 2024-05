Bellingham: “Sono venuto al Real per vivere serate come la finale di Champions. Sarà una partita speciale per me”

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha parlato nel media day in vista della finale di Champions, quando sabato sfiderà il suo passato, il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “La finale di Champions League è il motivo per cui sono venuto qui. È una partita molto speciale per me e dovrò mettere da parte le emozioni. Non ho parlato con nessuno di loro in questa settimana, solo qualche tempo fa con Jadon Sancho. Gli dissi che si saremmo visti a Londra per la finale. Sono persone che mi hanno accolto molto bene quando sono arrivato lì e questo significa molto per me”.

Spazio poi alla sua prima annata con la maglia dei blancos che si concluderà a Wembley: “È stata una stagione magnifica. Ho sempre sognati di giocare in Champions League e di segnare con questa maglia perché il Real Madrid è sempre legato alla storia di questa competizione. In finale sarà importante giocare al massimo e sono sicuro che lo staff stia analizzando tutto per poter vincere, mi fido di loro al 100%”

Foto: Instagram Real Madrid