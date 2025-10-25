Bellingham: “Sono nella mia miglior condizione fisica di sempre. Barcellona? Sfida che fa accapponare la pelle”

25/10/2025 | 12:10:26

Bellingham ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid in vista del Clasico contro il Barcellona, in programma domani alle 16.15: “Penso che tutti capiscano che i gol e le vittorie in queste partite contano un po’ di più perché ti preparano emotivamente e mentalmente per il resto della stagione. È probabilmente una delle partite più importanti del mondo. Da bambino le guardavo tutte; sono cresciuto seguendole. Ne ho giocate alcune. Ho vissuto momenti fantastici e altri più difficili, ma è una partita incredibile da giocare, soprattutto in casa, e non vedo l’ora di giocarla. Ogni volta che scendi in campo, ti si accappona la pelle: i tifo, i cori… sai che ti aspetta una grande serata. Spero che riusciremo a ripagare tutta l’energia che i tifosi ci danno. Nelle ultime partite prima della sosta, e poi contro Getafe e Juve, ho iniziato a sentirmi meglio, più vicino alla mia forma migliore. Sono forte e positivo, probabilmente nella migliore condizione fisica da molto tempo a questa parte”.

Foto: Instagram Bellingham