Bellingham: “Non ho iniziato a giocare a calcio perché volevo essere un modello da seguire”

11/11/2026 | 10:03:32

Jude Bellingham si racconta senza filtri. Il centrocampista del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a British Vogue nella quale ha affrontato diversi aspetti della propria vita, dal peso della pressione durante la scorsa stagione al rapporto con i tifosi, passando per la responsabilità di essere un punto di riferimento per le nuove generazioni. L’inglese ha ammesso di aver attraversato un periodo complicato dal punto di vista personale: “A volte, la scorsa stagione, sentivo che mi stava completamente assorbendo e questo mi rendeva molto teso e stressato. Ho iniziato a parlare con qualcuno che mi ha aiutato molto a gestire questo tipo di situazioni”. Un passaggio significativo, nel quale il centrocampista ha raccontato anche l’importanza di trovare un equilibrio fuori dal campo. Bellingham ha spiegato quanto sia impegnativo recuperare dopo un calendario particolarmente intenso: “Quando torno a casa dopo aver giocato quattro partite in 14 giorni, tutto quello che voglio è recuperare abbastanza a lungo da potermi mettere a letto quando ho finito”. Il giocatore ha parlato anche dell’immagine dei calciatori sui social network, sottolineando come spesso i tifosi tendano a considerarli figure quasi irraggiungibili: “Penso che Instagram, Twitter e piattaforme di questo tipo possano essere molto negativi. Non è un buon posto per condividere direttamente quello che stai facendo. A volte i tifosi idealizzano i giocatori e io non voglio essere visto in questo modo. Preferisco che mi considerino prima di tutto un essere umano”. Poi una riflessione importante sul ruolo degli atleti nella società: “Non ho iniziato a giocare a calcio perché volevo essere un modello da seguire. È il mio lavoro, oltre che la mia passione. Tante persone investono molti soldi su di me e i tifosi fanno sacrifici per venire a sostenere la squadra. Non puoi comportarti come ti pare e allo stesso tempo rappresentare una città o un Paese ogni volta che indossi la maglia, perché ispiri qualcuno. Che ti piaccia oppure no, le nuove generazioni ti guardano e ti prendono come esempio. Preferisco considerarlo un privilegio. Fuori dal campo ho sempre detto di voler essere un gentiluomo”. Bellingham ha raccontato anche il suo rapporto con la capitale spagnola e le difficoltà iniziali con la lingua: “Bisogna avere abbastanza sicurezza per buttarsi e parlare spagnolo. Sai che commetterai degli errori e probabilmente non parlerai perfettamente, ma se le persone capiscono quello che vuoi dire, probabilmente penseranno: almeno ci ha provato”. Tra i momenti più importanti della sua carriera, infine, ha indicato il Mondiale: “Per me è stata probabilmente la migliore esperienza della mia vita. Ho deciso consapevolmente di godermela, perché non capita spesso di vivere qualcosa del genere”.

Foto: instagram Bellingham