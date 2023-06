Bellingham saluta il Borussia Dortmund

Jude Bellingham dice addio ai tifosi del Borussia Dortmund. La mezzala 19nne inglese li saluta così dal sito ufficiale della sua vecchia soicetà: “Grazie a tutti, membri e tifosi del Borussia Dortmund, per quanto mi avete dato negli ultimi tre anni. È stato un onore indossare quella maglia così tante volte, vivere momenti grandiosi e meno. Anche se non vedo l’ora di arrivare nella mia prossima destinazione, non scorderò mai il mio passaggio lì. Una volta del Borussia, per sempre del Borussia! Tutto il meglio per il futuro”.

Foto: Instagram